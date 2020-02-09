Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti
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Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti

Batman'ın Kozluk ilçesinde kahvaltı yaparken cam bardağını ağzıyla kırması sonucunda yaralanan engelli genç, sağlık ekipleri ile ilçe şantiye ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

09.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:50
Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti

'ın ilçesinde kahvaltı yaparken cam bardağını ağzıyla kırması sonucunda yaralanan engelli genç, sağlık ekipleri ile ilçe şantiye ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı köyünde sabah ailesi ile birlikte kahvaltıda çay içerken bardağı ağzıyla kıran zihinsel engelli Ali Çağtu'nun (17) yakınları sağlık ekiplerine verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla Beşkonak köyüne ulaşan sağlık ekipleri, engelli genci ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Kozluk Devlet Hastanesine ulaştırdı. Tedaviye alınan Ali Çağtu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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