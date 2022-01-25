Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma - Haberler
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Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Haberler | Güncel

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 5-6 metreyi geçen karda zorlu mesai sürüyor.

VAN (İHA) - Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 5-6 metreyi geçen karda zorlu mesai sürüyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nin Dikmetaş mezrasında yola inen çığ temizlenmeye çalışılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 5-6 metreyi geçer karda yürüttüğü zorlu çalışma sürüyor. Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yolda zorlu çalışma

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Son Dakika Haberleri

Van, kar, Güncel, Haber

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