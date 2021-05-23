Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Sündüs Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Sündüs Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, Bahçesaray ilçesinde bulunan yayla yolları ise yeni yeni kardan temizleniyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları mayıs ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Kışın en çok kar yağan ve yolları bir dönem 6 ay boyunca kapalı olduğu için '9. Gezegen' olarak bilinen Bahçesaray'ın Sündüs Yaylası'nın yolunda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleriyle kapalı Sündüs Yaylası'nın yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda incelemelerde bulunan Başkan Cumali Sabırlı, vatandaşların rahat bir şekilde yaylaya çıkması için mücadele eden Başkan Arvas'a teşekkür etti.

Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Adem Büyük Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:31:47. #1.14#

title