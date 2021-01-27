Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya'da etkisini gösterdi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, bazı yollar kapandı. Meteoroloji'nin verilerine göre saat 15:00'da İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji 37 kent için sarı kodlu, 21 kent için de turuncu kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen hafta İstanbul için kar uyarısında bulunurken, beklenen kar yağışı Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bazı yollar ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının ise 5 santimetreyi bulduğu aktarıldı.

İLÇEDE HAVA SICAKLIĞI -4 DERECE

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

KAR İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, İstanbul için de kar uyarısında bulundu. Bugün saat 15:00 - 21:00 arası karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan 21:00'dan sonra da kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ise gün içinde en düşük 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'UN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 37 KENT İÇİ SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilendirme haritasında İstanbul'un da içinde bulunduğu 37 kent içi sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler arasında; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce ve Yalova yer aldı.

21 KENT İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan 21 kentimiz için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan kentler arasında; Artvin, Antalya, Bitlis, Edirne, Gümüşhane, Isparta, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Konya, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Bayburt, Karaman ve Şırnak yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR