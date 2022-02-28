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Kar, İstanbul sınırına dayandı

İhlas Haber Ajansı, Erdi Kuru - Güncel
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Kar, İstanbul sınırına dayandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Kar, İstanbul sınırına dayandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, İstanbul'a doğru ilerliyor.

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerlemesi beklenen kar yağışının gün içerisinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Cadde ve sokak aralarında bulunan vatandaşlar da kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı.

Kar, İstanbul sınırına dayandı

Kar, İstanbul sınırına dayandı

Kar, İstanbul sınırına dayandı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Güncel

İstanbul, Tekirdağ, Malkara, kar, Güncel, Haberler

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