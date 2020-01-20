20.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:58

Kar görmeye giden tatilciler, araçlarında kar lastiği olmadığı için mahsur kalmışlar

OSMANİYE'de kar görmek için gittikleri Zorkun Yaylası'nda araçlarında mahsur kalanlar, yaşadıkları o anları anlattı. Yaklaşık 200 kişinin dönüş yolunda kar yağışının hızlanması nedeniyle kar lastiği olmadığı için yolda kaldığı belirtilirken, bazı sürücüler yağışı görünce erken iniş yaptıkları için mahsur kalmaktan son anda kurtuldukları kaydetti.

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

Bölgede mahsur kalanlardan Alparslan Yıldırım, karın hızlanması ve dönüş yolunda araçlarının kayması sonucu kaza yaptıklarını, bölgede mahsur kaldıklarını söyledi. Pazar günü çocukların kar sevinci yaşaması ve karla oynamaları için saat 13.30 sularında arkadaşıyla birlikte Zorkun Yaylası'na çıktıklarını söyleyen Yıldırım, "Araçta toplam 5 kişiydik. Mitisin Yaylası mevkiinde kar yağışı başlayınca aracımızın kar lastiği ve zinciri olmadığı için daha yukarıya çıkmadık. Burada çocuklar biraz oynadıktan sonra hemen dönelim istedik. Bu sırada kar biraz daha hızlandı. Osmaniye'ye doğru dönerken 500 metre kadar geldiğimizde yolun kayganlaştığını gördük. Hemen aracı durdurup çocukları araçtan indirdik. Arkadaşım aracı kenara almaya çalışırken öndeki bir araca çarparak durabildi. Bizim aracımıza daha sonra toplamda 6 araç daha çarptı. Araç sürücülerini uyardık, yolun kenarına almalarını söyledik. Bölgeye AFAD, İl Özel idaresi ekipleri geldi. Toplamda orada 4-5 saat bekledik. Jandarma, il özel idaresi ve AFAD ekipleri bizlere yardımcı oldular, devletimizi yanımızda gördük. Beklerken orada ateş yaktık aileler donmasın diye. AFAD sırayla kontrollü bir şekilde araçları güvenli bölgeye indirdi. Yollarda eğimli ve rampa olduğundan, arabalarda da kış lastiği ve zincir olmadığı için vatandaş orada yakalandı. Çok kaza oldu, bir çok araç orada kaldı. Saat 20.00 gibi bizler eve döndük" dedi.

'ARAÇLARDA KAR LASTİĞİ YOKTU'

Kar görmek için bölgeye çıktıklarını belirten Bahri Çolpan ise şunları söyledi: "Saat 11.00 sıralarında kar görmek için Zorkun Yaylası'na hareket ettik. Olukbaşı Yaylası'nın üst kısmında biraz durduk ve kar yoğun bir şekilde bastırdı. Biz hemen dönüş yoluna geçtik. Olukbaşı ve Haçbel Mevkii'nde kar nedeniyle kapanan yolda bir çok araç mahsur kaldığını öğrendik. Dünkü karda mahsur kalanlar, yağışın aniden bastırması ve orada yolun kapanmasından kaynaklandığını öğrendik. Giden birçok araçta kar lastiği ve zincir olmadığı için mahsur kaldılar. 20.00 sularında yolun açılıp kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığını öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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