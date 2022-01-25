Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor Erzurum'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

ERZURUM (İHA) - Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM - Erzurum'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Toplam 21 ilçesi ve bin 186 mahallesi bulunan Erzurum'un 700 mahallesine kar yağışı sonrası ulaşım sağlanamıyor.

Yurt genelin kar yağışı etkili olmaya devam ederken ekipler ise karla mücadelede yoğun çaba sarf ediyor. Erzurum'da dün geceden berri aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası hayat neredeyse durma noktasına geldi. Toplamda 21 ilçesi ve bin 186 mahallesi bulunan Erzurum'da devam eden kar yağışı sonrası 700 mahallenin yolu kapandı.

Karayolları ekipleri ve belediyeye bağlı iş makinaları gece gündüz demeden kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor. Yüksek rakımlı mahallelerde ise kar kalınlığı iş makinaların boyuna ulaşmış durumda.

Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor

Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor

Kar Erzurum'da hayatı felç etti, bin 186 mahallenin 700'üne ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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