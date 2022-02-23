KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ - Haberler
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KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin öndeki aracı ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AKSARAY'da seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin öndeki aracı ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, dün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde çekildi. Görüntülerde; seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine yatan kişinin, arızalı olduğu düşünülen aracı ayakları ile ittiği anlar yer aldı. O anlar, fabrika işçilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de tepki çekti.

KAPUTA YATIP ÖNDEKİ ARACI AYAKLARIYLA İTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Haberler

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