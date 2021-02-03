Kapuska nedir? Kapuska nasıl yapılır? Kapuska Tarifi!

Lahana kışlık sebzelerin başında geliyor ve Kapuska en çok yapılan lahana yemeklerinden bir tanesi. Kapuska yemeği hem az malzemeyle hazırlanabilen hem de evde kolayca yapılan nefis yemeklerden. Seveni de çok olan kapuska yemeğini, sevmeyen de çok! Peki, Kapuska nedir? Kapuska nasıl yapılır? Kapuska Tarifi!

KAPUSKA TARİFİ!

Malzemeler:

1 kg doğranmış lahana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

salçası 2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı kaynar su

Hazırlanışı: