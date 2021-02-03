Kapuska nedir? Kapuska nasıl yapılır? Kapuska Tarifi!
03.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:09
Bu akşam ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinden sonra Kapuska yemeği sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Kapuska nedir? Kapuska nasıl yapılır? Kapuska Tarifi!
Lahana kışlık sebzelerin başında geliyor ve Kapuska en çok yapılan lahana yemeklerinden bir tanesi. Kapuska yemeği hem az malzemeyle hazırlanabilen hem de evde kolayca yapılan nefis yemeklerden. Seveni de çok olan kapuska yemeğini, sevmeyen de çok! Peki, Kapuska nedir? Kapuska nasıl yapılır? Kapuska Tarifi!
KAPUSKA TARİFİ!
Malzemeler:
- 1 kg doğranmış lahana
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 su bardağı kaynar su
Hazırlanışı:
- Tencereye tereyağını koyalım. Üzerine az sıvı yağ ekleyelim.
- Üzerine sıra ile soğan, domates salçası ilave edelim ve kavuralım.
- Ardından doğranmış lahana ilave edelim ve karıştıralım.
- Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişirelim.
- 15 dakika kendi suyuyla pişirdikten sonra, 3 su bardağı kaynar su, tuz, pul biber, karabiber katalım ve bulgur veya pirinç ekleyelim.
- Tencere kaynamaya başladıktan sonra, kapağını kapatalım.
- Kısık ateşte, 20 dk daha pişirelim. Servise hazır!