Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde Filmi

Film, her dolunayda kendisine sahip olanın dileklerini yerine getirme gücü bulunan sihirli elmasın peşine düşen Kaptan Sabertooth ile minik korsanların hikâyesini anlatıyor.

Efsaneye göre sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Orman lordu Maga Kahnın hayali, karanlık ormandan çıkabilmek ve gün ışığının tadını çıkarabilmektir. Kaptan Sabertooth'un ise tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky sadece sessiz sakin bir hayat isterken, arkadaşı Veronica ise macera dolu bir yaşam arzulamaktadır. Bu arada Pinky’nin kayıp kardeşi Marco elması alıp kaçmayı başarmış, kızgın Maymun ordusunu peşine takmıştır. Kaptan Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar.

Yönetmen: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen

Senaryo: Karsten Fullu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kaptein Sabeltann og den magiske diamant

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Norveç

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 31.12.2021

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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