Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi
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Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.
Yönetmen: Nurullah Yenihan, Engin Baştürk
Senaryo: Arzu Yurtseven, Murat Ferhat
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü
Yapımcı Firma: Siyah Martı
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com