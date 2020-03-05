Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi
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Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi

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05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00
Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi

Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.

Yönetmen: Nurullah Yenihan, Engin Baştürk

Senaryo: Arzu Yurtseven, Murat Ferhat

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

Yapımcı Firma: Siyah Martı

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 28.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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