HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Köklü ve kapsamlı bir anayasa değişikliği önerisinde bulunuyoruz. Demokratik, ekolojik, özgürlükçü, sosyal bir anayasa isteyen herkesi ortak bir zeminde buluşmaya ve bir demokratik anayasa için birleşik mücadeleye çağırıyoruz." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin yeni anayasa önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin, sadece "bir yıl içinde toplumun çoğunluk desteğini yitirmiş, meşruiyet krizi içine sürüklenmiş 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında topluma dayatılan tek adam rejimini rehabilite ve restore etmek" amacıyla bir anayasa önerisinde bulunmadığını, daha köklü bir değişiklik talep ettiklerini ifade eden Kubilay, şöyle devam etti:

"Biz köklü ve kapsamlı bir anayasa değişikliği önerisinde bulunuyoruz. Hak eşitliği temelindeki böyle bir anayasa ancak Türkiye halklarının bizatihi kendi eseri olabilir. Demokratik, ekolojik, özgürlükçü, sosyal bir anayasa isteyen herkesi ortak bir zeminde buluşmaya ve bir demokratik anayasa için birleşik mücadeleye çağırıyoruz."

Ekonomik gelişmelere ve enflasyon rakamlarına de değinen Kubilay, işsizliğin, yoksulluğun çoğalmaya başladığı bir dönemde sahici tedbirler almaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaynak: AA