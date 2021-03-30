Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu

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İzleyenleri hayret ettiren görüntülerde ismi bilinmeyen bir şahıs, eline alıp öpmeye çalıştığı kaplumbağaya dilini kaptırdı. Hayatının şokunu yaşayan talihsiz adam, dilini arkadaşı sayesinde kurtardı.

İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerde, ismi henüz bilinmeyen bir şahıs, eline aldığı kaplumbağayı öpmeye çalıştı. O anları kayıt altına da alan adam, kaplumbağayı art arda öpmeye başladığı sırada hayatının şokunu yaşadı.

DİLİNİ KAPLUMBAĞAYA KAPTIRDI

Herkesi şaşkına çeviren görüntülerde talihsiz adam, bir anda dilini kaplumbağaya kaptırdı. Bir süre dilini kurtarmak için mücadele eden şahıs, ne yapsa da başarılı olamadı. İmdadına arkadaşı yetişen talihsiz adam, o anları sosyal medyada paylaşınca görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.