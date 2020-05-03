Kaplumbağa katliamının şüphelisi: "Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm"
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Kaplumbağa katliamının şüphelisi: "Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm"

Kaplumbağa katliamının şüphelisi: 'Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm'
03.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:30

Kaplumbağa katliamının şüphelisi: "Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm" Antalya'daki kaplumbağa katliamının şüphelisi yakalandı Kısıtlama ihlalinden 3 bin 150 TL ceza kesilip serbest bırakıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek...

Kaplumbağa katliamının şüphelisi: "Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm"

Antalya'daki kaplumbağa katliamının şüphelisi yakalandı

Kısıtlama ihlalinden 3 bin 150 TL ceza kesilip serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek kabukları kırılıp telef olması olayıyla ilgili polis tarafından aklı dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm" dedi.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi. Dün sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen uzman veteriner hekimler Osman ve eşi Pınar gördüğü manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi tarafından telef etmek için 15 kaplumbağanın kabukları taşla ezilerek kırıldığı tespit edildi. Kaplumbağaları inceleyen veteriner hekimler kaplumbağanın 4'ünün yaşadığını belirleyerek kliğine götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2'sinin durumu iyiye gittiği diğer 2'sinin ise kritik olduğu öğrenildi.

Mezarlıkta inceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olay yerinde yaptığı araştırmalarda ise etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığı tespit etti.

"Kara büyü olduğu için öldürdüm"

Soruşturmaya derinleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren aklı dengesi yerinde olmadığı öne sürülen B. Z. olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen ekipler, şüpheli B. Z.'yi Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B. Z.'nin ifadesinde, " Dışarı gezmek için çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığını ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm" dedi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest kaldı.

Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmesinden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Kaplumbağa katliamının şüphelisi: 'Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm'

Kaynak: İHA

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