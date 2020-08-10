Kapkaç şüphelisi 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te kapkaç olaylarının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç olaylarının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Gümüştekin ve Suyabatmaz mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler soruşturma başlattı.

Olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, zanlıların kapkaç sırasında güvenlik kamerasına takılan görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA