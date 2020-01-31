Kapkaç anı kamerada
Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.
Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.
Kapkaç olayı Gaziantep'in Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP