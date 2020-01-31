Kapkaç anı kamerada
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Kapkaç anı kamerada

Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.

31.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:10
Kapkaç anı kamerada

'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.


Kapkaç olayı Gaziantep'in Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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