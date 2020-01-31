Kapkaç anı kamerada

31.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:10

Gaziantep'te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı.



Kapkaç olayı Gaziantep'in Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA