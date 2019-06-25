Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • BRS 16:
    PARA İLE GÖSTERİŞ OLDUMU ÇOCUKLARIN ELİNE VER TELEFONU ANNE RAHAT ETSİN ALLAHTAN BAŞINA BAŞKA BİR ŞEY GELMESİN LÜTFENN DİKKKAT
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.