Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı
Gaziantep'te yolda yürüyen bir çocuğun elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı
Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde kimliği henüz belirsiz bir kişi, önünde yürüyen ve elinde cep telefonu bulunan çocuğun peşine düştü. Mahalledeki sosyal tesisin önünde çocuğun elindeki telefonu alan şüpheli, koşarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Olayın ardından çocuğun babası durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
YORUMLAR (1)
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PARA İLE GÖSTERİŞ OLDUMU ÇOCUKLARIN ELİNE VER TELEFONU ANNE RAHAT ETSİN ALLAHTAN BAŞINA BAŞKA BİR ŞEY GELMESİN LÜTFENN DİKKKATCevap Yaz Yayından Kaldır
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