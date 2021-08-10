Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Belçika'ya dönen Hamit Soysal, AA muhabirine, ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi.

Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, "Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka." dedi.

Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti.

Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, "Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor. Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için." ifadelerini kullandı.

Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, "Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor. Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli." diye konuştu.

Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri "Duman" isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tuğba Özay Cem Yılmaz Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculukları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:50:41. #1.16#

title