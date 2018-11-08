Kapı Filmi

Süryani bir ailenin reisi ve ahşap ustası olan Yakup ile eşi Şemsa, yıllar önce Mardin’den Berlin’e göç eder. Üç çocukları ve torunları ile birlikte Berlin’de yaşayan aile, burada düzenlerini kurup mutlu bir yaşam sürer. Ancak bir gün Mardin’den gelen beklenmedik haber ailenin hayatını değiştirir. Telefonda aldıkları haber yirmi beş yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir. Aldıkları haber ailenin yıllar önce yaşadığı acıyı yeniden alevlendirir. Yakup ve Şemsa vakit kaybetmeden Mardin’e giderler. Onlara bu yolculuklarında torunları Nardin de eşlik eder. Yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen Yakup, gördükleri karşısında şok olur. Köyü terk edilmiş, evi ise yağmalanmış bir halde bulur. Evin kapısının sökülüp alındığı gören Yakup, kapının peşine düşmeye karar verir. Kapıyı bulmak için Nardin ve kapıyı yerinden söken kaçakçı Remzi ile yola çıkan Yakup önce Kayseri’ye oradan da İstanbul’a gider. Yakup kendisi için büyük önem taşıyan kapıyı bulabilecek midir?



Yönetmen koltuğunda 'İlk Aşk', 'Mutlu Aile Defteri', 'Babam' gibi yapımlara imza atan Nihat Durak'ın oturduğu filmin başrollerinde usta oyuncu Kadir İnanır ve Vahide Perçin yer alıyor. Filmde ikiliye Timur Acar, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban gibi isimler eşlik ederken, Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar da konuk oyuncular arasında yer alıyor.



Yönetmen: Nihat Durak

Senaryo: Filiz Üstün Durak

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez, Özgün Çoban, Reyhan Özdilek, Menderes Samancılar, Şerif Erol

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Kapı

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 14.12.2018