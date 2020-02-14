Kapalıçarşı'daki birçok dükkan vitrin ve tabelalarıyla tarihin üzerini örtüyor

14.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59

yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz sevimli değil. Maalesef bu görüntü parlak değil. Çarşı bir kere 15. yüzyıldan itibaren kurulan ve 20. yüzyıldan itibaren defalarca yenilenen ve genişleyen bir müessese. Her halde Akdeniz dünyasının en büyük çarşılarından birinden bahsediyoruz. Yan yana ve hepsi birbirinden farklı ürünler satan dükkanlardan oluşuyor. Bu tür çok birimli kültür varlıklarını korumak da çok zor. Kullanıcıların her biri farklı. Hem farklı bir şey satıyorlar hem de farklı mal sahibi veyahut kiracı var. Bu insanlarda daha iyi satış yapabilmek için kendilerine en modern vitrini hazırlamaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bugün çok canlı şeyler yapılıyor. Çok fazla dükkanlar öne çıkmaya çalışıyor. Diğerlerinden farklılaşmaya çalışıyor. Bu da Kapalıçarşı'nın görüntüsünü ciddi anlamda bozuyor. Aslında bir kemer göz olduğunu düşünün ve onun içerisinde bir dikdörtgen dükkan. Eskiden önünde bir küçük teşhir tezgahı oluyordu ve onun üzerinden malını pazarlıyordu. Dükkanın içine doğru da raflarda sattıkları mallar teşhir ediliyordu. Şimdi bugün biraz farklı tabii, her biri bir vitrin oluşturuyor. Vitrin malzemeleri de değişik oluyor kendine göre" dedi. MISIR ÇARŞISI ÖRNEĞİYılmaz, Kapalıçarşı'nın iç düzenlemesi ile ilgili bir ön çalışmaların yapıldığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bununla ilgili bir takım projeler hazırlandı. Zaten kültür varlıklarına istediğiniz müdahaleyi yapamazsınız. Bir taraftan da herkesin bir örnek olduğu, herkesin bir olmaya zorlandığı bir sistem de hoş olmayabilir. Mümkün olduğu kadar her biri kendi içerisinde uygun, bağımsız, belli kurallara daha sıkı bağlı bir sistem oluşturmak gerekiyor. Bu sadece Kapalıçarşı'nın değil diğer çarşılarında sıkıntısı. Belki son yıllarda Mısır Çarşısı iyi bir örnek oldu, başarılı bir restorasyon oldu. Orada belli sınırlar içerisinde tutuldu dükkanlar. Böylelikle daha başarılı. Fakat mal sahibinin parçalı olduğu, mülkiyetin çok bölündüğü yerlerde maalesef bunu sağlayabilmek çok zor. Bir çok arastada, Türkiye'nin bir çok yerinde çok benzer sorunlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.DÜZENLEME YAPILMALI

Fehmi Yılmaz, "Çarşının önce üstü ile uğraşıyorlardı. Sanırım şimdi de dükkanların her biri için de tek tek tartışmak ve bir şey getirmek gerekiyor. Belki Kapalıçarşı esnafının da kendi içerisinde bu tür şeyleri düzenlemesi gerekiyor. Hiç şüphesiz kötü niyetli değil bu mal sahipleri, bunların her biri kendi malını biraz daha öne çıkararak satmaya çalışan esnaf. Ama içinde bulundukları çarşının imajını, imgesini, görüntüsünü de bozmadan bir düzenlemeye gidebilirlerse hem onlar açısından faydalı olacak, hem kentimiz, hem de Kapalıçarşı'nın kendisi için" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul