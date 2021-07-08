Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor
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Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor

Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapımı devam eden Kapalı Pazar Yeri inşaatında, belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. 5 bin 800 metrekare kapalı alanı olacak olan pazar yerimizde vatandaşlarımız yağmurlu havalarda da huzur ve güven içinde alışverişlerini yapacaklar. İstiklal mahallemizde bulunan eski pazar yerimizde devam eden bu yatırım ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bir an evvel bitirilerek halkımızın hizmetine sunulması hedefimiz. Emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor
Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor
Kapalı pazar yeri inşaatı hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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