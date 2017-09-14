Kapalı Otoparktaki Motosikleti Direksiyon Kilidini Kırıp Çaldılar

GÜNGÖREN'de, dün akşam bir sitenin kapalı otoparkından kameraman Sedat Uğurcan'ın 20 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Motosikletin kasklı iki kişi tarafından çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi'ne giden kameraman Sedat Uğurcan, "34 FR 0251 Yamaha marka motosikletimi 12 Eylül akşamı her zaman bıraktığım sitenin kapalı otoparkında kilitledim. Ertesi sabah işe gitmek için çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledim ve kasklı iki kişinin motosikletimi çaldıklarını gördüm." şeklinde ifade vererek motosikletinin çalındığını bildirdi.



Sedat Uğurcan yanında getirdiği güvenlik kamera görüntülerini de polise teslim etti. Görüntülerde, sitenin otoparkına gelen kasklı iki kişinin motosikletin başına geçtikleri, yaklaşık 4 dakika uğraştıktan sonra da direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti götürdükleri görülüyor.



Polis görüntülerden yola çıkarak 20 bin lira değerindeki motosikleti çalan iki kişinin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor. - İstanbul