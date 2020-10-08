Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?
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Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

08.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:45
Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

Maraş veya Varoşa adıyla bilinen ve Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesidir. Akdeniz'in gözde turizm merkezi olan bölge neden kapatıldı? Kapalı Maraş tarihi nedir? Kapalı Maraş kimin? Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Tekrar kullanıma açılan Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

KAPALI MARAŞ TARİHİ NEDİR?

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'te (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk uçaklarının şehri bombalamasının ardından bölgenin tamamen Kıbrıslı Rumlardan oluşan nüfusu güneye kaçtı. Türk ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş askerî yasak bölge ilan edildi. 1976-77 yıllarında Maraş bölgesinin kuzeyinde kalan bazı sınırlı bölgeler iskâna açılarak önce güneyden göçmen olan Kıbrıslı Türkler, sonrasında da Türkiyeli göçmenler yerleştirildi. Kapalı Maraş bölgesi, 1974-1990 yılları arasında doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin parçası olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından idare edildi ve 1981'de resmen birinci derece askerî yasak bölge ilan edildi. 29 Temmuz 1990'da bölgenin kontrolü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, askeri bölge ilan edilmişti.

Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?
Kapalı Maraş nedir? Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş neden kapatıldı?

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