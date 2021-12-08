KAPALI MAĞAZA ÖNÜNDE 3 SAAT AYAKKABILARA BAKTI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde kapalı olan ayakkabı mağazası önünde üzerleri örtülü rafı karıştırıp ayakkabıları inceleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 3 saat sonra dükkandan ayrıldı. Kutuları dağıttıktan sonra baktığı ayakkabıları almayan kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta dün saat 22.00 sıralarında 1018 sokakta Orhan Özokur'a ait ayakkabı dükkannına kimliği belirsiz bir kişi geldi. Kapalı olan dükkanın önünde üzeri örtülü ayakkabı standına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, kutuları açıp ayakkabıları inceledi. Bir ara yan taraftaki diğer dükkanın önündeki rafa da bakan kişi, temizlik işçilerine aldırış etmeden ayakkabıları incelemeye devam etti. 3 saat dükkan önünde ayakkabılara bakan kimliği belirsiz kişi, daha sonra yürüyerek mağazanın önünden ayrıldı. Bu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde dükkanın dağınıklığını fark eden esnaf, polise haber verdi. Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan dükkan sahibi Orhan Özokur'a bilgi verildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.