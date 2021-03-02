Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

02.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:57

Esnaf lokantası Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil ile röportaj İşletmeci Şuayip Cici ile röportaj MALATYA - Kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Esnaf lokantası

Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil ile röportaj

İşletmeci Şuayip Cici ile röportaj MALATYA - Kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil, yaklaşık 3 aydır Kovid-19 nedeniyle paket servisi yaptıkların hatırlattı.

Vaka sayılarının düşmesinin ardından sevindirici gelişmeler yaşandığını dile getiren Özdil. "Çok sıkıntı çektik, buna şükür. Elemanlar geldi, çalışıyoruz, inşallah bir daha vaka sayıları artmaz. Şimdiye kadar paket servis yapıyorduk, bugün müşteri alıyoruz. Yasakların kalkması çok iyi oldu. Üç aydır cepten gitti, biraz devlet verdi biraz biz verdik ve elemen çıkarmadık salgın sürecinde. 4 kişilik bir masada 2 sandalyeyi kaldırdık, alınan tedbirler kapsamında." diye konuştu.

Şuayip Cici de yaklaşık 25 yıldır ailesinin esnaf lokantası işlettiğini ve müşterileri lokantada görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Çalışanlarda çok sevinde, inşallah bundan sonda sıkıntı olmaz. Salgın sürecinde maddi olarak sıkıntı yaşadık, müşteri kaybımız oldu. Tava bölümüz vardı, düğün salonları için yemek pişiriyorduk, salgından dolayı işlerimiz yarıdan yarıya düştü. Çok şükür bugün müşteri aldık, ilk günümüz ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı
Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:04:11. #1.14#
title