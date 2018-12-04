Kapalı Hayvan Pazarı İçin Yer Teslimi Yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ilgın Belediyesi ve tarafından ortaklaşa yapılacak olan kapalı hayvan pazarı projesi için yer teslimi yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan yaptığı yazılı açıklamada Kapalı hayvan pazarı için geri sayımın başladığını belirtti.

Kapalı hayvan pazarının ilçeyi bölgede merkez haline getireceğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

"Proje onaylandı ve ihale süreci tamamlandı. İşi yüklenici firmaya teslim ediyoruz. İnşallah en kısa sürede inşasına başlanacak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları olan, projenin her aşamasıyla bire bir ilgilenen vekilimiz Hacı Ahmet Özdemir'e ve desteklerini eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, KOP Başkanı İhsan Bostancı'ya, İlçe Başkanımız Ali Erten'e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Her şeyin düşünüldüğü bir proje ilçemize hayırlı olsun."