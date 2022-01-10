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Kapaklı Belediye Başkanı Çetin basın mensuplarıyla buluştu

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin basın mensuplarıyla buluştu
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı Belediyesi Bülent Ecevit Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin zorluğuna dikkat çekti.

Basın mensuplarının günlerini kutlayan Çetin, şunları kaydetti:

"Gazetecilik ifa edilmesi gerçekten zor bir meslek, her şart ve koşulda sürekli sahada aktif şekilde bulunuyorsunuz. Bu bağlamda bizlerde yerel yöneticiler olarak sizlere destek olmaya gayret ediyoruz.

Bugün de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir arada bulunabilme imkanımız oldu. Herkesin gününü en içten dileklerimle kutluyor, işlerinizde başarılar diliyorum."

Daha sonra Çetin, basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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