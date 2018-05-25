Kapak Kızı Olan Aleyna Tilki: Sahnede Gördüğünüz Kadar Sevimli Biri Değilim

Geçtiğimiz yıl 'Elle' dergisine kapak kızı olan 18 yaşındaki Aleyna Tilki, bu seferde 'Miss Vogue Türkiye'ye dergisinin kapak kızı oldu.

"SANATIN PROFESYONEL OLMASINI SAVUNMUYOR"

Kapak kızı olduğu dergiye röportaj veren Aleyna Tilki, Aleyna olmanın zor ve eğlenceli yanlarını şu sözlerle anlattı: "Ben sanatın profesyonel ortamlarda yapılmasını savunmayan biriydim. Böylelikle kendi adıma da daha özgür olabileceğimi düşünüyordum ancak bir noktada başka bir meslek sahibi olmak istemediğimi fark ettim. Sahnede olmaktan çok büyük keyif alıyordum ve beni etrafımdakilerden ayıran bir ruh olduğunu hissediyordum. Bunu üstünlük olarak değil bir özellik olarak söylüyorum."

"SAHNEDE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ PEMBE VE SEVİMLİ BİR YAPIM YOK"

Sahneye çıktığında olduğundan farklı biri gibi davrandığını söyleyen genç şarkıcı, "Aleyna Tilki olmanın en eğlenceli yanı olmadığım biri olabilmem. Normalde beni sahnede gördüğünüz kadar pembe, tatlı, sevimli bir yapım yok. Hatta uzaktan bakıldığında ilk başta soğuk bile görünebiliyorum. Eğer tüm yeteneklerim ve potansiyelimi insanlara gösterirsem karşılarında çıplak kalırım ve eleştirildiğimde bir zırhım olmaz.