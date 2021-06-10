Kapadokya'yı mayıs ayında 61 bin 634 turist ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni mayıs ayında 61 bin 634 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının mayıs ayında ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olunca ziyaret eden olmamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer