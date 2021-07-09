Kapadokya'yı haziranda 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist gezdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş'taki arkeoloji ve etnografya müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yıl haziranda 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can