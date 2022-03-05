Kapadokya'ya şubat ayında 83 bin 432 ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini şubat ayında 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, geçen şubat ayında 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021'de Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın ilk iki aylık bölümünde ziyaret eden turist sayısı ise 95 bin 228 turist olarak gerçekleşmişti.