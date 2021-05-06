Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi
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Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi

Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, nisanda 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, nisanda 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı Yer Altı Şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni nisan ayında 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının Nisan ayında ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğu için ziyaret eden olmamıştı.


Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi
Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi
Kapadokya'ya nisanda 74 bin 458 ziyaretçi geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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