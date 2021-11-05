Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi - Haberler
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Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ekim ayında 346 bin 112 turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ekim ayında 346 bin 112 Turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya  Müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ekim ayında 346 bin 112 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen yılın ekim ayında ise, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri 175 bin 612 turist ziyaret etti.


Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

Kapadokya'ya ekim ayında 346 bin ziyaretçi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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