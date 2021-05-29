Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı
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Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Yerel

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı Nevşehir ve çevresine modern sağlık hizmeti sunan ilk özel sağlık kompleksi Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir ve çevresine modern sağlık hizmeti sunan ilk özel sağlık kompleksi Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

Güncel ve bilimsel yaklaşımları ön planda tutacak şekilde pandemi koşullarının gerektirdiği şartlara ve geleceğin nitelikli sağlık hizmeti sunumuna uygun olarak yapılandırılmış Kapadokya Üniversitesi ADSM, tüm bölge yaşayanlarının ağız ve diş sağlığı standartlarını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ağız ve diş sağlığının tüm branşlarında hizmet sunulmakta olup, tedavi ve tanı hizmetleri alanında uzman akademik kadro tarafından modern ve son teknoloji ekipmanlar ile veriliyor. Kapadokya Üniversitesi ADSM bünyesinde, çene eklemi rahatsızlıkları tedavisinden, çocuklarda diş tedavisi, dental implantlar, diş eti hastalıkları tedavisi ve cerrahisi, diş sıkma tedavisi, gömülü diş operasyonları, telsiz ortodontik tedavi, uyku apnesi tedavisi ve zirkonyum uygulamalara kadar birçok hizmet sunulmaktadır.

Merkezde hastalar, pandemi şartlarının gerektirdiği hijyen ve mesafe koşullarının sağlandığı bir ortamda tanı ve tedavi hizmeti almaktadırlar. Büyük şehirlere gitmeye gerek kalmadan, tüm hastalar gönül rahatlığıyla Merkeze gidebilirler.

Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı
Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı
Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı
Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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