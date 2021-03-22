Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi
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Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi

22.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:52

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan figürler, gökyüzünden görülebilen özelliğini taşırken havadan dron ile görüntülendi.

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi

NEVŞEHİR - Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan figürler, gökyüzünden görülebilen özelliğini taşırken havadan dron ile görüntülendi.

Heykeltıraş Rogers, 13 ülkeyi kapsayan 'Hayatın Ritmi Projesi' kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan figürler yaptı. Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir'in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı noktalarında çalışma yapan Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı. Heykeltıraş Rogers tarafından bölgede 'at, Kibele heykeli, düven taşı, kuş, hayat ağacı, taş devri ve ilk tapınak' adını verdiği figürler yer alıyor. Bölgeye hakim tepelerden görülebilen figürler, zorlu ulaşım imkanları nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Avusturalyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller drone ile havadan görüntülendi.

Avustralyalı ünlü heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan figürler Google Earth'te görülebiliyor. Dünyada 'Kainata taşlarla fısıldayan adam' olarak da bilinen Rogers'in, daha önce yaptığı eserler arasında İsrail Arava Çölü, Şili Atacama Çölü, Bolivya Altiplano Bölgesi, Sri Lanka Krunegala Bölgesi, Avustralya'nın Geelong yöresi, İzlanda'nın Akureyri noktası, Çin'deki Gobi Çölü'nde ve Hindistan'daki dev figürler yer alıyor.

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi
Kapadokya'nın 'uzaydan görülen figürleri' görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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