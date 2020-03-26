Kapadokya Film Festivali ertelendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerin yer alacağı ve çok sayıda sinemacının katılacağı, 29 Mayıs-3 Haziran arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin ertelendiği belirtildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da festivalin ertelenmesinden dolayı üzüntü duyduklarını ancak koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Festival direktörü Suat Köçer de uzun ve kısa metraj film yarışmaları ile proje yapım desteklerinin yer alacağı etkinliğin düzenleneceği tarihin, gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA