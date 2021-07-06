Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti
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Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti

Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli turistler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller mevkisinde kurulan stantta aşılanıyor.

Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli turistler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller mevkisinde kurulan stantta aşılanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan stantta, bölgeyi ziyaret eden yerli turistler ile çevre esnafı aşı yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin çeşitli noktalarında aşılama standı kurduklarını söyledi.

Pandeminin en başından beri aşının en önemli kurtuluş yolu olduğunu her mekanda vurguladıklarını belirten Ünlübay, "Bugün de tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan misafirlerimizi, gezi alanlarında aşılayalım istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar. Üç Güzeller mevkisinde de aşılamalarımıza başladık. Yerli turist gruplarının ilgisi oldukça iyi, 10 dakikada 5 kişi aşı yaptırdı." dedi.

Kentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ünlübay, "Nevşehir'de birinci doz aşılamada 135 bin, ikinci doz aşılamada 65 bin civarına ulaştık. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. İl olarak yüzde 58'lerdeyiz. 18 yaş üstü gençlerimize aşılarınızı mutlaka olun çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İlk doz aşısını yaptıran Emircan Temiz de "Bu aşıyı herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir sorumluluk. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz." dedi.

Bölge esnafı Fatih Bal da "Aşı ayağımıza geldi. Allah razı olsun. Arkadaşlar oldu ben de geldim aşımı yaptırdım. İnşallah herkes aşı olur bu hastalıktan kurutuluruz." diye konuştu.

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Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti
Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti
Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti
Kapadokya'da yerli turistlere mobil aşı hizmeti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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