Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler
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Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler

Demirören Haber Ajansı / Orçin YILDIRIM - Haberler | Güncel
Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gülten Kara (24) ve İbrahim Korkmaz (23) çifti, gökyüzünde sıcak hava balonunda kıyılan nikah ile evlendi.

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gülten Kara (24) ve İbrahim Korkmaz (23) çifti, gökyüzünde sıcak hava balonunda kıyılan nikah ile evlendi.

Nevşehir'de yaşayan fotoğrafçı İbrahim Korkmaz ile Almanya'da yaşayan Gülten Kara, bir süre önce sevgili oldu. Geçen süreçte evlenmeye karar veren çift, nikahlarının Kapadokya'daki sıcak hava balonunda kıyılması için hazırlık yaptı. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını yapan çift, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ve nikah şahitleri ile sıcak hava balonuna bindi. Yerden yaklaşık bin metre yükseklikte kıyılan nikahta Kara ve Korkmaz çifti dünya evine girdi. Evlenen çift, mutlu olduklarını söyledi. Yaklaşık bir saat uçuş yapan çift, bol bol fotoğraf çekerek hayal ettikleri anı ölümsüzleştirdi.


Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler
Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler
Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler
Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler
Kapadokya'da sıcak hava balonunda dünya evine girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orçin YILDIRIM

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