Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek
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Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek

Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarına sprey boyalar ile yapılan çirkin saldırı sonrasında Kapadokya Alan Başkanlığı peribacalarının üzerindeki yazıları temizlemek için harekete geçti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarına sprey boyalar ile yapılan çirkin saldırı sonrasında Kapadokya Alan Başkanlığı peribacalarının üzerindeki yazıları temizlemek için harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilen "Peribacalarına çirkin saldırı" haberinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı bölgede bulunan peribacalarına sprey boyalar ile yapılan çirkin saldırıdan temizlenecek. Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel İHA'ya yaptığı açıklamada, "İlimizin, Kapadokya bölgesinin gözbebeği olan ve buranın en büyük zenginliği olan peribacalarına sprey boyalarla isim yazmak, şekil çizmek suretiyle saldırıda bulunanları şiddetle kınıyorum. Burası hem bölgemizin hem ülkemizin hem de dünyanın gözbebeği mirastır. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesidir. Dolayısıyla sadece kurumlarla değil bütün vatandaşların bu mekanları, peribacalarını o şekilde görmesi lazım ve itinayla koruması gerekiyor. Tabi arzu etmediğimiz bu çirkin saldırıdan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Konservasyon Müdürlüğü olarak buradaki yazıların silinmesiyle ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İnşallah bu kirlilikten arındıracağız. Ama ben sizin aracılığınız ile yine bölgedeki herkes zenginliklerimize, Kapadokya'ya sahip çıkma konusunda özen göstermeye davet ediyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek
Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek
Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek
Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kapadokya'da peribacaları çirkin yazılardan temizlenecek - Haberler Magazin
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