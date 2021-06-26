Kapadokya'da ev fiyatına halı

Kapadokya'da ev fiyatına halı Bu halılar ev ve araba fiyatlarını geride bıraktı Ev fiyatına halıları ABD ve Japonlar tercih ediyor İpek halı 800 bin TL'den alıcısını bekliyor Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Bazaar 54 halı mağazasında satışa sunulan ve 6 metrekare olan ipek halı 800 bin...

Kapadokya'da ev fiyatına halı

Bu halılar ev ve araba fiyatlarını geride bıraktı

Ev fiyatına halıları ABD ve Japonlar tercih ediyor

İpek halı 800 bin TL'den alıcısını bekliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Bazaar 54 halı mağazasında satışa sunulan ve 6 metrekare olan ipek halı 800 bin liradan alıcısını bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan halı mağazalarında bulunan halılar 5 bin lira ile 1 milyon arasında satılıyor. Avanos ilçesinde bulunan Bazaar 54 halı mağazasında satış sorumlusu olarak görev yapan Orhan Akçil mağazada bulunan ipek halıların fiyatlarının 5 bin lira ile 1 milyon lira arasında değiştiğini söyledi. Akçil, "İpek halılarımız saf ipekten üretiyoruz. İpek halılarımızın özelliklerinden bir tanesi farklı açılardan baktığınızda farklı renk tonunu görürsünüz. Bu fark çok belirgin bir özelliktir. Aynı zamanda ipek halılarımız daha uzun ömürlüdür. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu halılarımızı tercih ediyor. İpek halılarımızda da her bütçeye uygun halılarımızda var. İpek halılarımızın fiyatları 5 bin liradan başlar ve 1 milyona kadar çıkar. Açtığımız saf ipek hereke olup 6 metre karedir. 800 bin lira bir fiyatı var. Çok nadir bir parçadır. Bunun haricinde yine bu tarz halılarımız var. Dünya genelinde çok nadir üretilen halılarımızın fiyatları ise bir milyon ve üzerinde satışa sunuluyor" dedi.

Mağazada bulunan küçük ebatlı halıların da birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Akçil bu halıların fiyatlarının da özelliklerine göre değiştiğini belirtti. Akçil, "Küçük halılarımızın özelliklerinden bir tanesi de floresan ışığa koyduğumuzda ya da LED ışığa koyduğumuzda çok ince dokunduğu için ışıklarda renk tonlarını çok belirli bir şekilde görebiliriz. Çerçeveli, çerçevesiz, ışıklı veya ışıksız müşterinin isteğini göre hazırlıyoruz. 1 milyonun üzerinde düğümü bulunan halılarımızdan ise bir tanesi 250 bin lira diğeri se 400 bin liradan alıcısını bekliyor" diye konuştu.

Akçil, Kapadokya'da bulunan ve dünyanın nadide ürünleri arasında yer alan halılara ise en çok ABD ve Japonya'dan gelen misafirlerin tercih ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin