Kapadokya'da babalara hediye balon turu düzenlendi
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Kapadokya'da babalara hediye balon turu düzenlendi

Kapadokya'da babalara hediye balon turu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin - Haberler | Kültür Sanat

Ürgüp Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla daha önce hiç balona binmemiş 10 babaya Kapadokya semalarında bu heyecanı yaşattı.

Ürgüp Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla daha önce hiç balona binmemiş 10 babaya Kapadokya semalarında bu heyecanı yaşattı.

Ürgüp ilçesi Çavuşin köyü yakınlarında gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu, yaklaşık bir saat bölge semalarında süzüldü.

Turda babalara eşlik eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Doğal ve tarihi güzelliklerimizi yaklaşık 1000 metre yükseklikte ilk defa balona binen kıymetli babalarımızla izliyoruz, uçuşu birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Tura katılan Ali Duygulu da "Çok güzel bir duygu, o kadar güzel bir manzara oluyor ki gökyüzünde, uçaktan daha farklı bir görünümü oluyor. Bu güzellikleri gökyüzünden seyretmek çok güzel. Bu güzellikleri bizlere sunan değerli başkanımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kapadokya'da babalara hediye balon turu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin

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