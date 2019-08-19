Kapadokya'da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

19.08.2019 03:08

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan Çin ve Endonezyalı olduğu öğrenilen yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç açıklamasında şuanda turistlerin tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikesi olan bir turistin bulunmadığını söyledi. Çekiç,"Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama otelde yedikleri yemekten mı yoksa dışarıda yedikleri yemekten mi oldu henüz net değil. Numuneler alındı. Otelde 280 kişi falan kalıyor. Şuanda bu hastanede 36 turistin tedavisi yapılıyor. Rahatsızlık akşamki yemek mi yoksa öğlen yedikleri yemekten mi kaynaklanıyor belli değil. Doktorlar ile görüştüm. Turistleri yaklaşık 1 saat içinde taburcu edeceklerini söylediler. Sıkıntılı bir hasta bulunmuyor. Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından oteldeki yemeklerin numuneleri alındı. Araştırma devam ediyor. Görüntü gıda zehirlenmesi gibi duruyor. Şuanda 36 hastamız mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldi. Toplam üç hastanede yaklaşık 80 turistte rahatsızlık var. Tamamının durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediler. Çinli ve Endonezyalı turistler bulunuyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA