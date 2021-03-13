Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
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Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:46
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçen haftaya oranla yoğunluk bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde geçen haftaya oranla yoğunluk bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya bölgesi Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme tablosunun ardından sarı kategoride yer almasının ardından geçtiğimiz hafta turist yoğunluğu yaşanmasının ardından bu hafta yaşanan yoğunluğun azaldığı görüldü. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde yer yer turist yoğunluğunun yaşandığı bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

"El sanatları merkezi Avanos boş kaldı"

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ise geçen hafta oranla yaşanan yoğunluk azaldı. Geçtiğimiz haftada yoğunluğun yaşandığı el sanatlarının merkezi Avanos ilçesinde ise yoğunluk yok denecek kadar az olması dikkatlerden kaçmadı. Avanos ilçesinde bulunan tahta köprünün yanı sıra ilçede yaşanan sessizlik havadan görüntülendi.

Avanos Kaymakamlığı tarafından ise ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında kurulan ekiplerin de sıkı bir şekilde denetimlerinin sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor
Kapadokya bölgesi hafta sonunu sessiz geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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