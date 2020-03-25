Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçeyi 150 bin kişi ziyaret etti
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Halil İbrahim Şenol, Kastamonu, Pınarbaşı, Ilıca, Güncel

Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçeyi 150 bin kişi ziyaret etti

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesini geçtiğimiz yıl 150 bin kişi ziyaret etti.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:31
Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçeyi 150 bin kişi ziyaret etti

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesini geçtiğimiz yıl 150 bin kişi ziyaret etti.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi harika doğası ile her yıl daha çok turisti çekiyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Parklar tarafından son yapılan yatırımlarla bölgenin daha görülebilir olduğunu söyledi.

Ilıca Şelalesi'ne girişlerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığını aktaran Yaşar, "Kayıtlara göre IIlıca Şelalesi'ni geçtiğimiz yıl 100 bin kişi ziyaret etmiş. Valla ve Horma Kanyonu ile ilçemizin diğer güzelliklerini göz önüne aldığımızda geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 bin kişi ilçemizi ziyaret etti." dedi.

"2020 yılında 300 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz"

Bu yıl ziyaretçi sayısında artış beklediklerini vurgulayan Yaşar, "Bu yıl beklentimiz oldukça arttı. 2020 yılında yüzde 100 artışla ilçemize 300 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bu rakamın daha da fazla olması mümkün." diye konuştu.

Küçük bir ilçe olmalarına rağmen doğal güzellikleri ile Pınarbaşı'nın kendinden söz ettirmeye başladığını aktaran Yaşar, şöyle devam etti:

"Burası Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu küçük bir ilçesi. 2 bin 500 nüfuslu bu ilçeyi 2019 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Valla Kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu. Birincisi de Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunuyor. Her zaman söylüyoruz kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok. Buraya gelip görebilirler. Bir diğer kanyonumuz da Horma. 3 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilir hale getirildi. İçerisi adeta aqua park görünümündeki bu kanyon da görülmeye değer. Ilıca Şelalemiz ise adeta saklı bir cennet."

"Herkesi doğa harikası güzellikleri görmeye bekliyoruz"

Bölgeye son yıllarda DKMP 10. Bölge Müdürlüğü tarafından önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Yaşar, "Bölgenin görülebilmesi için DKMP çok önemli işler yaptı. Bölge Müdürümüz Hasan Başyiğit'e teşekkür ediyorum. Herkesi Türkiye'nin dünyaya armağanı dediğimiz Pınarbaşı ilçemize bu doğal güzellikleri, doğa harikası güzellikleri görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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