Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı
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Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda, define ararken dinamit patlattığı öne sürülen ve olayın ardından gözaltına alınan Osman Ak (45) ile İlhan Kaya (49), savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kanyonda dinamit patlatan 2 defineci, serbest bırakıldı
19.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:57

BURSA'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda, define ararken dinamit patlattığı öne sürülen ve olayın ardından gözaltına alınan Osman Ak (45) ile İlhan Kaya (49), savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bölgedeki kayaların arasında bulunan patlamamış 12 dinamit ise ekiplerce imha edildi.

Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu'nda meydana geldi.  Osman Ak ve İlhan Kaya, iddiaya göre, define aramak için Bilecik'ten İznik'e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan Ak ve Kaya, kanyona inen AFAD ve jandarma ekipleri, tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavilerinin ardından geçen perşembe günü taburcu edildi.

DİNAMİTLERİN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİLEROlayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Osman Ak ve İlhan Kaya'nın ifadeleri, geçen çarşamba günü, cumhuriyet savcısı tarafından hastanede alındı. İfadelerinde, define aramak için bölgede bulunduklarını kabul eden Ak ve Kaya, dinamitlerin ise kendilerine ait olmadığını iddia etti. 2 kişi, ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.BULUNAN 12 DİNAMİT İMHA EDİLDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda kayaların arasına yerleştirilmiş 12 adet patlamamış dinamit olduğu tespit edildi. Toplanan dinamitlerin, geçen cuma günü bomba imha ekibi tarafından güvenli bir bölgede imha edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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