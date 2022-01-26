Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 14. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut'un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut'u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz'un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem'i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut'la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut'a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut'un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir. Gülfem'e de Fatma Ana'ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal'le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik'in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki 'Memleket Meselesi' yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teğmen Sezai'nin canına kıymışlardır… Zonguldak ayağa kalkmıştır… Şehitlerini son yolculuğuna uğurlamak için seferber olurlar. Teğmen Sezai'ye kahraman bir vatan evladına yakışacak biçimde, büyük bir cenaze töreni düzenlenir… Davut her ne pahasına olursa olsun katilleri bulacak ve kardeşi yerine koyduğu Sezai'nin intikamını alacaktır. Bu sırada düşman da boş durmayacaktır elbette… Bunun farkında olan Davut, Gülfem'e de bir zarar gelmesinden çok korkmaktadır. Önce onu kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da sonra onu korumak için kollarının altına alacaktır. Bu sırada Bahar'a Fransa'dan beklenmedik bir misafir gelir. Celal ve Fikriye evlenmeye karar vermişlerdir ama tüm bu karmaşanın içinde onlar da ne yapacaklarını bilemez bir halde kalakalmıştır. Asude'nin paraları alıp kaçması üzerine sudan çıkmış balığa dönen Yavuz ise fellik fellik konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Attığı her adımda sadece kendi çıkarlarını düşünen Ali Gelik'in ise kafasında binlerce tilki kuyrukları birbirine değmeden dolanmaktadır. Gülfem'e yakınlaşmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyordur. Ve bir gece ansızın Paşazade Konağının kapısı çalınır… Hiç beklenmedik biri, hiç beklenmedik bir anda Gülfem'in karşısına çıkar.

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