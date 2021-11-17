Kanunsuz Topraklar saat kaçta başlıyor? Kanunsuz Topraklar ne zaman, hangi kanalda, bugün var mı? sorularına yanıt aranıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Kanunsuz Topraklar hakkında bilgiler…

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker.

Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey'in kızı Gülfem ( Esra Bilgiç ) hayatın gerc¸eklerinden uzak, korunarak bu¨yu¨tu¨lmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, so¨z dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi du¨s¸u¨nmektedir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCUSU

Yeni sezonda FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

"Kanunsuz Topraklar" dizisinin yayın tarihi belli oldu. "Kanunsuz Topraklar" dizisinin Eylül ayında FOX'ta ekrana geleceği biliniyordu. "Kanunsuz Topraklar" 29 Eylül Çarşamba günü FOX'ta başladı. Dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana geliyor.

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