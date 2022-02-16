Kanunsuz Topraklar ne zaman? Kanunsuz Topraklar bitti mi, neden yok? 16 Şubat FOX yayın akışı bugün! Kanunsuz Topraklar hangi kanalda?

Kanunsuz Topraklar ne zaman, Kanunsuz Topraklar bitti mi, neden yok sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar final kararı aldı. Dizi 9 Şubat Çarşamba günü ekranlara veda etti. Kanunsuz Topraklar dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler, Kanunsuz Topraklar final mi, neden final yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitti mi, neden yok? 16 Şubat FOX yayın akışı bugün! Kanunsuz Topraklar hangi kanalda?

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban) adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklif vardır.

Malik Bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'un zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gedik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar dizisi, 29 Eylül 2021 tarihinde başlamıştır. 9 Şubat 2022 tarihinde final yapmıştır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili'nin bulunduğu Kanunsuz Topraklar oldu. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizilerle mücadele edemedi. 9 Şubat Çarşamba akşamı final yaptı.

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