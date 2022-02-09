Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor?

Kanunsuz Topraklar bitiyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fox ekranlarında yayınlanan, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in paylaştığı ' Kanunsuz Topraklar' hakkında Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar finali ne zaman? Kanunsuz Topraklar neden final yapıyor? sorularına yanıt aranıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR BİTİYOR MU?

Dönem dizileri arasında farklı bir konuyu ele alan 'Kanunsuz Topraklar'da 1939 Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), Malik bey'in kızı Gülfem'in (Esra Bilgiç) aşkı etrafında yaşanan olaylar anlatılıyordu. Dizinin izleyici kitlesi epey geniş olsa da final kararı alındığı belirtildi.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in paylaştığı dizi için erken final kararı alınmasının ardından ekranlara veda edeceği tarihi de belli oldu. Sevilen dizi bu hafta ekrana gelecek 16. bölümde ekran ömrünü noktalayacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevilen dizi 16. yeni bölümü final yapıyor. Final kararının ise reytingler olduğu iddia edildi.

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