Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor
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Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor

04.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:32
Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında sanal sergiyle anılıyor

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yad ediliyor.

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yad ediliyor.

Kanuni'nin büyük bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazılmış şiirleri ve 46 yıllık saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" sanal sergisine yansıyor.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı Köprülü, Atıf Efendi, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri'nden seçilen eserler yer alıyor.

Ziyaretçiler, Sultan Süleyman'ın saltanat yıllarını özetlemeyi ve devrinin sanatından örnekler sunmayı amaçlayan sergide, 46 yazma eseri görme imkanı bulacak.

Devrin tarihçileri, edebiyatçıları ve devlet adamlarının anlatımlarının bulunduğu sergiye, "www.suleymaniye.yek.gov.tr/kanunisergisi" adresinden ulaşılabilecek.

Sergide Kanuni'nin Belgrad seferi Feridun Ahmed Bey'den, Rodos fethi Şeyhülislam Kemalpaşazade'den, Zigetvar kuşatması esnasındaki vefatı ise Selaniki Mustafa Efendi'den okunabilecek.

Kanuni'nin, Şehzadelerinden Mehmed'in vefatı karşısında duyduğu hüzün, Mustafa'nın katline Taşlıcalı Yahya'nın ağıtı, Veziriazam İbrahim Paşa'yı makbullükten maktullüğe götüren süreç gibi konuların görülebileceği sergi, Kanuni'nin saltanatını kronolojik olarak anlatıyor.

Mart 2020'de hazırlıklarına başlanan fakat yeni tip koronavirüs nedeniyle açılamayan sergide, devrin eşsiz sanatkarları müzehhib Karamemi, hattat Ahmed Karahisari, "Şairler Sultanı" Baki ve diğer isimsiz ehl-i hünerin eserleri de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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